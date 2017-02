Sauenrotte in Wohngebiet

Eine Anwohnerin meldete eine Rotte Schwarzkittel, die den Paderborner Ring querten und ihre Wanderung in Richtung Alte Kassler Straße fortsetzte. Außerdem gingen weitere Meldungen über eine Schwarzwild-Sichtung in unmittelbarer Nähe ein. Dabei beschädigte eine Sau auch einen Gartenzaun. Als die Polizisten eintrafen, konnten diese keine Sauen mehr an den gemeldeten Stellen sichten. Vermutlich hatten sie sich wieder in ihre Einstände im Wald zurückgezogen.

