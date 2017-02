Polizei bittet Jäger um Mithilfe

Der 52-Jährige ist seit Freitag verschwunden. Trotz dem Einsatz von Hubschrauber und Personensuchhunden konnte er nicht gefunden werden.

Die Polizei bittet dringend um Hilfe. Der Aufruf geht vor allem auch an Jäger, da diese sich im Wald auch abseits der öffentlichen Pfade bewegen. Jedes Detail ist wichtig: Verlorene Gegenstände am Waldboden, oder weiteres Verdächtiges. Beobachtungen bitte an das Polizeipräsidium Westpfalz (0631 369-2620).

sl