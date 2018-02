Der Damhirsch stand mit seinen Artgenossen nahe des Laubsängerwegs im Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund (Nordrhein-Westfalen). Am Freitagmorgen entdeckte sein Besitzer den toten Hirsch, wie die Polizei erst jetzt bekanntgab. Offensichtlich hatte er eine Schusswunde im Bauchbereich. Wer eine Bobachtung gemacht hat, wende sich bitte an die Kriminalwache in Dortmund (Tel.: 0231-132-7441).

sl