Produktionsziel: Artenschutz

Entscheidend seien Maßnahmen, von denen die Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft langfristig profitiere. Dies seien unter anderem mehrjährige Brachen mit heimischen Wildkräutern, Wildpflanzen statt Mais zur Biogaserzeugung und Blühstreifen in großen Feldern. „Wir müssen den Artenschutz mehr in die landwirtschaftliche Fläche bringen. Das geht nur mit den Landwirten“, sagt DJV-Vizepräsident Dirk-Henner Wellershoff. Schließlich würden Wiesen und Felder über die Hälfte der Fläche Deutschlands ausmachen. Es brauche ökologische Trittsteine.