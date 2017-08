Raststätten wegen Schweinepest sauberer

Wie Mecklenburg-Vorpommerns Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus (SPD) am vergangenen Donnerstag in Malchin (Mecklenburg–Vorpommern) mitteilte, gebe es nun auch besondere Verhaltenshinweise. Diese seien mit den zuständigen Bundesministerien vereinbart worden. Somit soll einer Ausbreitung der Seuche, die vor allem Sauen betrifft und in Polen und Tschechien grassiert, vorgebeugt werden.

