Reh unterschätzt Körperumfang

Am frühen Mittwochmorgen war die Ricke offenbar beim Versuch, ein Metalltor zu durchspringen, mit der Hüfte zwischen zwei Streben hängen geblieben. Da sich das Stück aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, musste die Freiwillige Feuerwehr mit „schwerem Gerät“ anrücken.

Das befreite Tier konnte in Absprache mit einem ortsfremden Jagdpächter in Decken gewickelt an den nahegelegenen Waldrand gebracht und wieder in Freiheit entlassen werden.

fh