Reh verursacht tragischen Unfall

Wann sich der Unfall genau ereignete ist unklar. Passanten fanden den Motorradfahrer unter seiner Maschine liegend auf. Die Polizei geht davon aus, dass er auf seinem Motorrad aus Samern in Richtung Schüttdorf (Niedersachsen) unterwegs war. Dabei kollidierte er mit einem kreuzenden Reh. Er kam abseits der Fahrbahn zum liegen. Das Reh verendete unmittelbar an der Unfallstelle. Der Schwerverletzte wurde mit einem Helikopter in eine Klinik nach Enschede geflogen. Sollte es Zeugen geben, bittet die Polizei dringend um Angaben (05921-309).

sl