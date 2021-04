Rehbock hängt in Zaun

Eine aufmerksame Zeitungsausträgerin meldete den Beamten um 3.40 Uhr die Sichtung des eingeklemmten Bocks. Das Stück hatte sich in einem Metallzaun nahe der Bahnstraße in Kirchen so verkeilt, dass es allein nicht mehr freikam. Mithilfe der hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchen und dem zuständigen Jagdaufseher gelang nach kurzer Zeit die Befreiung. Mittels eines Spreizers wurden die Metallpfosten auseinandergedrückt und der Bock in die Freiheit entlassen.

ml