Rheinland-Pfalz: Mit Fuchs kollidiert

Wie die Polizeidirektion Landau mitteilte, kam der Mann mit seinem Zweirad ins Schleudern, als der Rotrock an einer Verkehrsinsel am Ortsausgang die Fahrbahn überquerte. Der Rollerfahrer stürzte. Anwohner seien durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam gemacht worden und dem Verletzten zu Hilfe geeilt.

Während der Rollerfahrer mit Verletzungen an der Hand und am Bein in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, verendete der Fuchs an der Unfallstelle.

fh