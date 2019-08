Rheinland-Pfalz: Saujäger bei ASP Ausbruch gesucht

Deshalb hat das Umweltministerium in Mainz die Jagdverbände angeschrieben und gefragt, ob man dafür geeignete Personen benennen kann.

Entlang der Landesgrenze und in einem Kerngebiet von bis zu 5 km Radius müsste die Sauenpopulation im Seuchenfall nach Möglichkeit ausgerottet werden. „Als Methoden kämen insbesondere die Einzelansitzjagd (tagsüber, insbesondere aber nachts, ggf. auch mit derzeit nicht zugelassener technischer Unterstützung) und Fallenjagd (Frischlingsfalle, Saufang) in Frage,“ heißt es in dem Schreiben vom 13. August.