Rheinland-Pfalz zieht Tierseuchenbilanz

Seien die Behörden Anfang 2017 noch intensiv mit der in Rheinland-Pfalz aufgetretenen Vogelgrippe befasst gewesen, habe sich der Fokus im Laufe des Jahres auf die Beobachtung der Afrikanische Schweinepest (ASP) verlagert, die sich in Nord- und Osteuropa ausbreitet, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Das Land bereite sich für den Ernstfall vor und setze im Austausch mit allen Akteuren konsequent auf Vorsorge.