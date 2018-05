Der Kleine wurde von einem Verkehrsteilnehmer im Lüchtringer Weg in Holzminden (Niedersachsen) gesichtet und der Polizei gemeldet. 2 Beamte nahmen den Räuber in einer Kiste mit, da er drohte, von einem Fahrzeug erfasst zu werden. Er wurde in eine örtliche Aufzuchtstation gebracht.

sl