Der Jäger traf eine Sau in seinem Garten in Stödtlen im Ostalbkreis (Baden-Württemberg) an. Der Schwarzkittel hatte es sich in seinem Schuppen bequem gemacht. Das Stück machte keine Anstalten, die Hütte wieder zu verlassen. Der Grünrock geht davon aus, dass sie Menschen gewohnt sei. Sie wurde nun in einen Schweinestall gebracht und wartet dort darauf, dass sie von ihrem bislang unbekannten Halter abgeholt wird.

sl