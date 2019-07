Sauenkaliber – Dicke Pillen für dicke Schwarten?

In Rumänien in den Süd-Karpaten sind die Wilddichten nicht sehr hoch. Dafür sind die Chancen, einen wirklich starken sowie großen Keiler zu erlegen, umso höher. Gewichte jenseits der 150-Kilogramm-Grenze sind keine Seltenheit.

Das erste Knacken im verschneiten Wald lässt mich aufwerfen. Kurze Zeit später wieder ein Knacken. Es wird deutlich lauter und intensiver. Ein stattlicher Überläufer wechselt aus dem Einstand und so in meinen Schussbereich. Die Büchse gleitet in die Schulter, Spannen und Anschlag sind eins. Der Zielpunkt findet den Wurf, und das 11,7-Gramm-Teilmantel der .30-06 verlässt den Lauf. Wenige Momente später ist der Knall verschollen.

Die Sau hat auf 60 Meter in keinster Weise gezeichnet und ist ohne merkliche Reaktion einfach weitergezogen. Auch danach war kein Geräusch, kein Bersten der Äste oder eine kopflose Flucht wahrzunehmen.

30 Minuten später, das Treiben ist beendet, kontrolliere ich den Anschuss. Auch am Fährtenbild, welches deutlich im frischen Schnee steht, ist kein Anschuss zu erkennen. Keine Veränderung der Schrittlänge, kein Ausfallschritt und vor allem kein Schweiß. Nach 20 Minuten finde ich eine schwarze Borste im Schnee. Gute Hunde sind im Ausland oft rar, und so melde ich mich kurz bei der Gruppe ab, schultere mein Gewehr und folge langsam der Fährte. Auf den ersten 100 Metern finde ich im frischen weißen Schnee nichts, was auf einen Treffer hinweist. Doch auf einmal entdecke ich einen Schweißtropfen von der Größe eines Streichholz-Kopfes. Keine 10 Meter weiter den nächsten Tropfen. Nun wird der Schweiß stärker. Wie Puderzucker liegen viele kleine Tupfer auf dem verschneiten Waldboden.

Dann sehe ich ihn liegen, 280 Meter vom Anschuss entfernt. Ein 2-jähriger Keiler mit perfektem Schuss. Das Teilmantel-Geschoss hatte sich fast vollständig zerlegt, nur ein etwas größerer Splitter hatte den Wildkörper verlassen.

Der kalibergroße Ein- und Ausschuss der 95-Kilo-Sau war von einer dicken Schicht Feist verschlossen worden. Das 11,7-Gramm-Geschoss der .30-06 hatte seine Leistungsgrenze erreicht.

2. Beispiel

4 Wochen später im Odenwald. Ich stehe auf einer Schneise. Schussfeld knapp 30 Meter zu jeder Seite. Ich kenne den Stand und habe daher meine Doppelbüchse in 9,3 x 74 R dabei. Durch Rauschen kündigt sich eine Rotte an. Fast auf demselben Wechsel wie im Vorjahr erscheint eine Bache mit 5 Frischlingen. Kurz bevor sie den Weg überqueren, schlage ich die Doppelbüchse an, schwinge durch den ersten Frischling und lasse fliegen. Mit der Gewissheit, auf 25 Meter nicht gefehlt zu haben, suche ich den nächsten Frischling und schieße erneut. Mit riesen Getöse geht die Rotte ab. Der Ejektor schmeißt die Hülsen aus. Blitzschnell gleiten 2 neue 9,3 x 74 R mit 19 Gramm schweren TUG-Geschossen in die Lager.

Die Bühne ist leer