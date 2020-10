Sauer 100: Preishit!

Geradezu sensationell klingt der Preis dieser Montage, der gerade einmal bei 169 Euro liegt. Wiederkehrgenauigkeit sowie Stabilität der Montage konnten in Anbetracht der kurzen Zeit auf dem Schießstand nicht überprüft werden. Dies wird in einem separaten Test in einer der kommenden DJZ-Ausgaben nachgeholt.

Für wen gemacht?

In Anbetracht des Preises fragt man sich, für welchen Kundenkreis die 100 gedacht ist und in welchem Gewässer Sauer damit wildern will? Sicher haben die Allgäuer kein Interesse an einer hausinternen Konkurrenz zur 101. Ob der Preisunterschied (387 Euro) in der Standardversion mit Kunststoffschaft dafür groß genug ist, bleibt abzuwarten. Immerhin ist die Schlagbolzensicherung der 101 gegenüber der Abzugssicherung der 100 ein echtes Plus.