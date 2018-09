Schweiz: Jagd endet tödlich

Vergangenen Freitagabend wurde der Polizei Bern ein vermisster Jäger gemeldet. Ein umfangreicher Suchtrupp fand den Grünrock am Samstagmorgen in der Region Péry-La Heutte (Kanton Bern/Schweiz) tot auf. Der 51-Jährige war offensichtlich in unwegsamem Gelände gestürzt und tödlich verunfallt. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Kantonspolizei Bern nun die Ermittlungen aufgenommen.

