SH: Jäger sind unzufrieden

Vergangene Woche veröffentlichte das MELUND die neue Regelung für den Problemwolf. Demnach soll ausschließlich die sehr eingeschränkte Gruppe von Jagdausübungsberechtigten in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg bei der Erlegung des Wolfes „GW924m“ helfen, so der Landesjagdverband Schleswig-Holstein (LJV) in einer Pressemeldung von heute.