Hambacher Forst: Jäger bedroht

Polizeiangaben zufolge bauten Vermummte am Donnerstag auf der ehemaligen L 276 eine Barrikade auf und zündeten diese an. Als die Polizei wenig später eintraf, wurden die Streifenwagen mit Steinen beworfen. Es blieb, Gott sei Dank, bei Sachschäden. Die maskierten Tatverdächtigen konnten unerkannt im Schutz der Dunkelheit im Wald entfliehen.

Mit dem Schrecken davon kam einen Tag später ein Jäger. Der Jagdausübungsberechtigte wurde gegen Mitternacht auf einem Feldweg im Bereich der Mahnwache an der L 257 von mehreren Maskierten an der Weiterfahrt gehindert. Die Vermummten schlugen mit den Händen gegen das Fahrzeug, während eine Person sogar mit einer Stahlstange in der Hand den Weg versperrte.