Sicher ernten

Entscheidend ist, dass die Stände bereits vor Erntebeginn bezogen werden. Denn es kann durchaus sein, dass die Schwarzkittel bereits früh den Schlag verlassen. Da ein genauer Zeitpunkt für das Ende des Ansitzes nicht angegeben werden kann, sollte jeder Schütze per Handy erreichbar sein.

An diesen Wechseln, die auch über 1 Kilometer vom Erntegebiet entfernt sein können, warten die Schützen aufmerksam. Die Sauen kommen dort relativ vertraut, sozusagen im leichten Trab. Aber auch Füchse nehmen solche Wechsel gern an.

Es sollte nur ein Jäger, am besten der Jagdleiter, die Erntevorgänge von einem Hochsitz aus beobachten. Falls die Wechsel nicht bekannt sind, sollte sich der Jagdleiter in eine erfahrene Leitbache hineinversetzen. Wo ist geeignete Deckung? Aber nicht zu nah, denn Schwarzwild will erst einmal weit weg von der Gefahrenstelle – andererseits aber noch im Revier. Am Rand dieser Deckung postiert er dann die Schützen, natürlich so, dass sie sich gegenseitig nicht gefährden können.