Die Brandstiftung fand zwischen dem 14. und 20. Februar statt. In der Verlängerung der Straße „Am Zellersgrund“ in Richtung Kalkobes nahe Bad Hersfeld (Hessen) zündeten die bislang unbekannten Täter einen Hochsitz an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld (Tel.: 06621/9320) entgegen.

