Studie: Wildkatzen im Norden Deutschlands

Das Untersuchungsgebiet besteht aus diversen Wald- und Offenland-Lebensräumen. In diesen bewegten sich die Wildkatzen arttypisch: Die Weibchen in kleineren, die Männchen in größeren Aktionsräumen. Dennoch war der Biologe von der erstaunlich hohen Agilität der Kater in der Heide überrascht. In seinem Bericht auf deutschewildtierstiftung.de, bezeichnet er sie als „wahre Langstreckenläufer mit extrem großen Territorien“.