Zeitung in den Stiefeln gegen kalte Mauken, Gummihandschuhe gegen frostige Griffel, Messerschärfen an der Kaffeetasse, Sauen auf dem Aufbrechbock abschwarten … die Liste an Tipps für den jagdlichen Alltag ist lang. Doch welche Tipps und Kniffe taugen in der Praxis wirklich?