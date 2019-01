Tote Echsen

Als die Beamten auf dem Parkplatz in der Glanstraße in Kusel (Rheinland-Pfalz) eintrafen, fanden sie tatsächlich 2 ausgestopfte Alligatoren vor. Die beiden Exemplare wurden sichergestellt und am darauffolgenden Tag von einem Reptilienexperten in Augenschein genommen. Er identifizierte die beiden fachmännisch präparierten Echsen als „Caiman Crocodylus“. Die Herkunft sei bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

sl