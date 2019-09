Traktorfahrer bei Maisjagd verletzt

Wie die Polizei berichtet haben zwei Jäger eine Rotte Sauen beschossen. Eines der Projektile durchdrang die Windschutzscheibe des Schleppers. Der Fahrer wurde so schwer am Bein verletzt, dass er per Helikopter abtransportiert werden musste. Eine 18-Jährige Beifahrerin wurde durch Glassplitter verletzt und via Krankenwagen in das nächste Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.