Mit 76 Jahren zum Meister aller Klassen

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz mit 1.345 Punkten den Gesamtsieg im kombinierten Schießen. Hessen erreichte Platz zwei (1.339), gefolgt von Schleswig-Holstein (1.335). Deutscher Meister im Kurzwaffenschießen wurde Armin Reinacher mit 196 Punkten.

Als Mannschaftssieger in der Juniorenklasse gingen mit 1.324 Punkten die Nordrhein-Westfalen hervor, gefolgt von den Niedersachsen (1.306) und der Mannschaft aus Schleswig-Holstein (1.261). Bei den Damen sicherte sich Katja Ullrich (Nordrhein-Westfalen) mit 323 Punkten den Sieg. Ihre großartige Schießleistung führte auch ihre Mannschaft zum Erfolg. Silber holte sich die letztjährige Erstplatzierte Kristin Sendker-Behrens mit 320 Punkten. Dritte wurde Simone Freyermuth aus Schleswig-Holstein (318). Insgesamt war das weibliche Starterfeld in Liebenau stark vertreten: 88 Schützinnen nahmen am Wettkampf teil.

Tillmann Möhring, Organisator und Assistent der DJV-Geschäftsführung, ist über die Zusammensetzung der Sieger aller Klassen sehr zufrieden: „Mich freut besonders, dass Wilhelm Cordes mit seinen 50 Jahren Erfahrung als Kaderschütze den Titel errungen hat.“ DJV-Präsidiumsmitglied Holger Bartels dankte allen Beteiligten sowie der Landesjägerschaft Niedersachsen und den Mitarbeitern des LJN-Schießstandes für den reibungslosen Ablauf: „Ich freue mich über das tolle Feedback der Teilnehmer, die allesamt die offene und freundliche Atmosphäre lobten. Es ist ein Wettkampf, aber trotzdem geht uns der Spaß nicht verloren.“ Bartels selbst ist seit 1988 bei den Bundesmeisterschaften aktiv – als Teilnehmer, Zuschauer, Richter, Betreuer oder Vater einer teilnehmenden Tochter. „Es sind die persönlichen Erlebnisse und die persönlichen Bekanntschaften, die eine Bundesmeisterschaft so besonders machen. Ich freue mich jetzt schon auf 2020.“

