Unbekannter führt Gewehr in fremdem Revier mit sich

Mehrere Wildkameras nahmen Bilder eines Mannes auf, der ein Gewehr mit Schalldämpfer, sowie Zielfernrohr bei sich trug. Da Schalldämpfer in NRW gesetzlich verboten sind, liegt hier der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie der Wilderei vor. Seine Kleidung: eine helle Jacke mit auffälligen Streifen und, wie auf dem Bild zu sehen, mit Nachtsichtkamera ausgestattet. Es ist gut möglich, dass sich der Unbekannte auch in angrenzenden Revieren des Mühlenkreises, in Herford oder in den Bereichen Schaumburg sowie Bückeburg herumtreibt.

sl