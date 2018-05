Unschönes Maifeuer

Eine Zeugin sah den Rauch gegen 20.10 Uhr an einem Feldweg hinter der Straße „Pattweg“ in Dansweiler (Rhein-Erft-Kreis/Nordrhein-Westfalen). Der Sitz stand auf einem Anhänger und brannte lichterloh. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen die Flammen schnell in den Griff. Laut Zeugen haben sich während des Brandes 3 Jugendliche in der Nähe des Sitzes aufgehalten. Sie seien von schlanker Figur und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

sl