Alles neu macht der Mai

Mahr freut sich, nun die Aufgaben des Präsidenten übernehmen zu dürfen. Sein Ziel hat sich der 51-Jährige hoch gesteckt: „Mein Ziel als LJV-Präsident ist es, die hervorragende Arbeit meines Vorgängers Kurt Alexander Michael weiterzuführen und gleichzeitig eigene Akzente in eine zukunftsorientierte Verbandsarbeit zu setzen.“

Im Anschluss an die Delegiertenversammlung fand die Jahreshauptversammlung statt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner bedankte sich herzlich für das jahrzehntelange Engagement des ehemaligen Präsidenten. Außerdem sprach sie die herannahende ASP an und betonte, wie wichtig eine vernünftige Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang sei. „Der Bundesverkehrsminister hätte nie gedacht, dass er einmal etwas mit Wildschweinen zu tun haben wird!“ Das sagte er zu Klöckner, als sie gemeinsam am Tisch saßen. Doch Infos für Fernfahrer und Erntehelfer seien wichtiger denn je. Die Ministerin betonte außerdem, dass sich die Jägerschaft mit Hinweisen und Fragen jederzeit an sie wenden dürfe.

Ein weiterer Höhepunkt war die Inthronisation der 5. rheinland-pfälzischen Jagdkönigin, Dhana I. Ihr schlichtes schwarzes Kleid wurde von einem Fuchsbalg der Fellwechsel GmbH aufgepeppt.

sl