Tödlicher Unfall: Frau fällt auf Reh

Die Frau war am gestrigen Nachmittag am Chinesischen Pavillon im IGA-Park in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) spazieren. Ein verängstigter Bock geriet dort in Panik und rannte der Dame zwischen die Beine. Dabei stürzte sie und fiel auf das Stück, das an einem Genickbruch verendete, wie ostsee-Zeitung.de berichtet. Die Frau verletzte sich am Sprunggelenk und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um den Kadaver kümmerte sich die Feuerwehr Rostock.

sl