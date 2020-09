Laut Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat das Friedrich-Loeffler-Institut heute morgen den amtlichen Verdacht auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei dem aufgefundenen Wildschwein-Kadaver in Brandenburg bestätigt.Das teilte sie vor einigen Minuten in einer Pressekonferenz mit. Es handelt sich damit also um den ersten Fall der Tierseuche in Deutschland.