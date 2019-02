Verstoß gegen Jagd- und Tierschutzgesetz

Vergangenen Freitag musste die Polizei Freiburg (Baden-Württemberg) einen verletzten Fuchs erlösen. Dieser war in einem Schuppen in eine Schlagfalle getreten und schleppte diese aufs Nachbargrundstück, dort verfing er sich in einem Gitter. Gegen den Eigentümer des Schuppens, in dem die Falle aufgestellt war, wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Jagd- und Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Falle wurde beschlagnahmt.

sl