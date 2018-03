Viscado Luxus-Hundebett

Das Viscado Hundebett ist ein orthopädisches Luxus-Hundebett mit hohem Liegekomfort. Es ist perfekt auf die Bedürfnisse des Vierläufers abgestimmt. Drucklindernder Memoryschaum und unterstützender Basisschaum ergeben insgesamt 50 mm Kuschelmatratze. Davon sind 2,5 cm Schaumstoff und 2,5 cm viskoelastisches Material. Der viskoelastische Schaumstoff, auch Memory Foam genannt, passt sich durch Druck und Körperwärme ideal an den Körper des Hundes an, ist dadurch sehr gelenkschonend und eignet sich so auch für die Vorbeugung von Gelenkerkrankungen. Durch die Anpassung an den Körper kann das Blut besser zirkulieren und Druckstellen werden vermieden.