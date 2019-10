Waldkrise beeinträchtigt Drückjagden

Als Konsequenz musste die Zahl der Teilnehmer reduziert werden. „Große Jagden mit sehr vielen Jagdgästen, Anstellern und Hundeführern sind unter Sicherheitsgesichtspunkten problematisch“, so Ziegeler. Es wird deshalb kleinformatiger gejagt. Ein maßgeblicher Anbieter von Drückjagden in hessischen Forstämtern musste aus diesem Grund jetzt seine Jagden in Reinhardshagen absagen. Auch im südlichen Niedersachsen lassen die Landesforsten einige Bewegungsjagden ausfallen.

