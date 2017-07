Was bringt die Rute zum Ausdruck?

Deshalb sind sie auch selten in Beißereien verwickelt, zumindest beginnen sie selten mit der Aggression. Leichtes Wedeln kann aber auch Unsicherheit verraten. Dies sieht man häufig bei Hunden, die sich in fremder Umgebung oder in unbekannter Situation befinden.

Hunde ziehen dabei die Rute ein, selbstbewusste wedeln leicht in halbhoher Stellung. Wedeln ist auch ein Ausdruck der Beschwichtigung, wenn der Hund zum Führer zurückkehrt: Hat er einen Fehler gemacht, war ungehorsam oder erwartet Strafe, erlebt man ein verlegenes Wedeln.

Eine zwischen die Hinterläufe geklemmte Rute verrät immer tiefe Unsicherheit. Das erlebt man zum Beispiel, wenn sich ein Hund verlaufen hat und in wildfremder Umgebung herumirrt. Auch dieses ein Erbe des Urahns: Gerät ein Wolf in das Territorium eines fremden Rudels, hat er Schlimmes zu erwarten. Zieht ein Weidgenosse seinen Hund auf der Jagd mit eingeklemmter Rute hinter sich her, kann der Rüdemann sich so seine Gedanken über die pädagogischen Fähigkeiten dieses Herrchens machen.

Besonders ausgeprägt sind sie sicher nicht, der Hund kann einem nur Leid tun. Die Rute muss fröhlich wedeln, wenn es auf die Jagd geht. Beim Vorstehen kann man allein an ihrer Stellung bei vielen Hunden ablesen, was er gerade in der feinen Nase hat und auf des Jägers Kommando gleich vor die Mündung bringen wird.

Ob Wundfährte des Hasen oder Federwildschleppe, am leichten Wedeln erkennt man gut, ob er wirklich darauf arbeitet bzw. sie wiedergefunden hat.

Ist die Rute Steuerelement?

Immer wieder wird die Rute als Steuerelement in der Literatur hervorgehoben. Ich habe da meine Zweifel, zumindest kann sie nicht wie das Seitenleitwerk beim Flugzeug dienen. Dazu ist die Laufgeschwindigkeit des Hundes viel zu gering, und die Angriffsfläche für den Fahrtwind reicht sicher auch nicht. Wenn dem so wäre, müsste ein Langhaarweimaraner seinem kurzhaarigen, kupierten Kollegen in der Wendigkeit weit überlegen sein.

Ich habe nie beobachtet, dass Deutsch-Langhaar oder Großer Münsterländer gegenüber ihren Vettern Deutsch Kurz- oder Drahthaar hier entscheidende Pluspunkte sammeln konnten. Etwas anderes ist es beim Fuchs mit seiner buschigen Standarte und seinem wesentlich geringeren Körpergewicht.

Bei allen praktischen Gesichtspunkten ist eines zudem wichtig:Wir sollten die Ästhetik nicht vergessen, wenn die Fahnenrute eines Langhaarigen im Winde weht, die kräftige Rute des Pointers beim Vorstehen vor Erregung mzittert oder eine Stummelrute des Terriers vor uns voller Jagdpassion freudig wedelt.

Von Hubertus Schröder