Welches Zielfernrohr?

Für die Jagd am Tage eignen sich genau so gut auch Gläser des amerikanischen Herstellers Leupold. Die Leupold VX-5HD Gläser stammen aus dem mittleren Preissegment und liefern hervorragende Schussfestigkeit, sehr gute optische Leistung und gute Verarbeitungsqualität. Es sollte also auch immer die Verwendung des jeweiligen Glases berücksichtigt werden. Der passionierte Schwarzwildjäger wird mit einem Leupold sicher an seine Grenzen stoßen. Für die Pirsch auf Rehwild oder den morgendlichen Ansitz in den Tag hinein bieten die Gläser jedoch alles, was das Herz begehrt.

Für ein Drückjagdglas steht vor allem ein großes Sehfeld an erster Stelle. Swarovski zeigt mit dem Z8i 0,75-6×20 auf beeindruckende Weise, was in diesem Bereich alles möglich ist. Durch die 0,75x Vergrößerung erweitert sich das Sehfeld auf bahnbrechende 56m auf 100m. Kein anderes Glas bietet mehr Überblick bei atemberaubender Optik wie das Swarovski Z8i 0,75-6×20.

Eine weitere Innovation, welche Swarovski bei diesem Glas umgesetzt hat, ist das umschaltbare Flexchange Absehen. Hierdurch wird es dem Schützen ermöglicht, einen Zielkreis zu aktivieren, um das Glas an verschiedenste Jagdsituationen anzupassen.

