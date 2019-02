Falscher Verdacht

Reisende informierten die Bundespolizei gegen 13 Uhr über einen Mann, der am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem größeren Messer hantieren würde. Die Beamten rechneten mit einem Besucher der Messe Jagd und Hund, die in der vergangenen Woche in den Westfalenhallen stattfand. Doch der 31-Jährige entpuppte sich als „Angehöriger der örtlichen Trinkerszene“, der bereits wegen zahlreicher Gewaltdelikte bekannt wurde, wie die Polizei im Pressebericht mitteilte.