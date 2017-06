Westfalenterrier angegriffen

Wie 112.magazin.de berichtet, ereignete sich der Vorfall am Abend während eines Spaziergangs. Dem 51-Jährigen und seinem Hund stürmte plötzlich ein Bullterrier entgegen, um sich auf den Westfalenterrier des Mannes zu stürzen. Der Dalwigksthaler hob seinen Vierläufer hoch über seinen Kopf und erlitt in Folge dessen schwere Bisswunden durch den Bullterrier. Er biss ihn in Bauch, Handgelenke und Arme und schließlich in die Wade. Die Rettungswache Dalwigksthal wurde daraufhin alarmiert.