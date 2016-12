Wie viele Wölfe verkraftet Niedersachsen?

Zudem müsse man sich bundesweit mit der Frage beschäftigen, wie viele Rudel zum Erhalt des westeuropäischen Wolfes nötig seien. Finnland habe eine solche Quote bereits eingeführt: 300 Wölfe – alles, was darüber hinausgeht, wird laut Angermann geschossen. „Wenn wir zukünftig, auch im Sinne des Tierwohls, eine Zunahme der Weidetierhaltung erreichen wollen, müssen wir konsequent mit verhaltensauffälligen Wölfen umgehen und die Entwicklung der Wolfspopulation frühzeitig bewerten“, erklärt der Politiker. Sofern notwendig, müsse dann auch die Regulierung des Wolfsbestandes auf ein vertretbares Maß möglich sein.

Die Grenze von 300 freilebenden Wölfen (Größe Finnlands: Knapp 340.000 Quadratkilometer) dürfte auch in Niedersachsen (Größe des Bundeslandes: 48.000 Quadratkilometer) bald erreicht sein. So geht das niedersächsische Wolfsbüro derzeit von etwa 70-80 Grauhunden aus und vermutet eine jährliche Zuwachsrate von rund 30 Prozent. Damit dürften auch im Norden Deutschlands bereits in 5 Jahren mehr als 300 Wölfe rumtapsen.

PM/fh