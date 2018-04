Wildes Rumgeballer

Der Jäger war mit seiner Familie am Ufer des Bergsees in Oberlübbe (Kreis Minden-Lübbecke/Nordrhein-Westfalen) spazieren, als sie auf den Bewaffneten trafen. Als der Grünrock den 29-Jährigen ansprach, wurde dieser aggressiv und bewarf den Hund der Familie mit Stöcken. Der Familienvater alarmierte die Polizei und einen weiteren Jäger. Als die Polizei anrückte, war der 29-Jährige dabei, mit dem Gewehr ins Wasser, auf eine Felswand und in Richtung der Beamten zu schießen.