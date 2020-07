Wildfleischpreise könnten zulegen

Auch die Nachfrage nach heimischem Wildbret sollte vom aktuellen Umfeld profitieren, was den zuletzt eingebrochenen Wildfleischpreisen Auftrieb geben könnte. Wie eine aktuelle Imagebefragung des DJV feststellt, halten inzwischen 84 Prozent aller Deutschen heimisches Wildbret für gesund und natürlich. Gleichzeitig gaben 55 Prozent der Befragten an, in den vergangenen 12 Monaten Wild gegessen zu haben. Immerhin 35 Prozent der Befragten kaufen sogar Wildbret in der Metzgerei oder direkt beim Jäger.

