Erntejagden während Corona möglich

Weiterhin stellt das Ministerium im Hinblick auf die bevorstehenden Erntejagden klar, dass der jagdliche Einsatz von Ansitzeinrichtungen auf Fahrzeugen nicht unter die Verbote § 19 Abs. 1 Nr. 11 BJagdG sowie Art. 29 Abs. 2 Nr. 8 BayJG fällt. Dies gilt solange sich der Jäger nicht in der Fahrgastzelle befindet und der Motor abgestellt ist. Es ist also in Bayern erlaubt landwirtschaftliche Anhänger, Pickups mit Aufsätzen, Fahrzeugaufbauten usw. als Jagdeinrichtungen für Erntejagden zu benutzen. Die Verwendung selber bringt laut Ministerium einen enormen Sicherheitsgewinn im Vergleich zur Standzuweisung am Boden.

