Wildschwein im Kaufhaus

Polizeiangaben zufolge ist das Tier durch die automatische Eingangstür in den Einkaufstempel am Baßfeldshof gelangt. „Offensichtlich erkannte das Wildschwein sich selbst in der Glasfront und rammte gegen das Spiegelbild“, so die Polizei. Die Glastür sei hierdurch erheblich beschädigt worden.

Im Laden eingedrungen, habe das ausgewachsene Tier dann erheblich die Sau rausgelassen. Dass es dabei zu keinen nennenswerten Personenschäden kam, ist vermutlich nur dem Umstand zu verdanken, dass sich die anwesenden Shopper rechtzeitig auf Tische und Stühle retteten.