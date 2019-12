Wildschwein in Bäckerei erlegt

Wie die Polizei Südhessen angibt, waren gegen 17 Uhr mehrere Anrufe über im Stadtteil Königstädten marodierende Schwarzkittel eingegangen. Eines davon verirrte sich in eine Bäckerei, wo es zuerst im Verkaufsraum wütete. Danach suchte es Zuflucht in einem der Büros und konnte von Mitarbeitern mit improvisierten Barrikaden in Schach gehalten werden. Die hinzukommenden Polizisten wurden von der Sau angenommen und mussten sich mit der Dienstwaffe zur Wehr setzen. Doch der Schuss schweißte das Stück nur an.