Um 8.10 Uhr krachte es auf der Kreisstraße zwischen Wittorf und Bardowick nahe Lüneburg zwischen dem Fiat der 61-Jährigen und dem jungen Wolf. Der Räuber verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

