ZDF: „37°“-Doku über die Jagd jetzt online

Ich werde Jäger, weil ich die Natur liebe und sie schützen möchte“, so die Begründung von knapp 80 Prozent aller Frauen und Männer, die ihren Jagdschein machen. In der „37°“-Dokumentation „Jagdfieber – Die neue Lust an der Pirsch“ am Dienstag, 21. Juli 2020, 23.00 Uhr begleiten die Filmemacher Jens Niehuss und Marcel Martschoke die junge Jägerin und Jagdausbilderin Jule, die Schülerin Silvia und den erfahrenen Jäger Hermann. Alle drei verstehen die Jagd als aktiven Naturschutz: Sie hegen das Wild und halten den Bestand in der Balance.