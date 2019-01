1.500 Euro Belohnung

Ein Jäger hörte am 23. Dezember gegen 3 Uhr morgens einen schallgedämpften Schuss im Jagdrevier beim „Gut Rundhof“ (Kreis Schleswig-Flensburg/Schleswig-Holstein). Kurz darauf beobachtete er, wie 2 Personen einen Hirsch auf einen Pritschenwagen luden. Vermutlich entdeckten die Wilderer den Wagen des Zeugen, denn sie versteckten den Hirsch in einem nahegelegenen Waldstück und flohen dann mit hoher Geschwindigkeit. Sie fuhren zunächst in Richtung Lehbek, Stangheck, Wippendorf und dann auf die L21.