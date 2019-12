5 Verletzte infolge eines Wildunfalls

Es geschah am gestrigen Sonntag-Abend um 18 Uhr in Heede (Schlesig-Holstein). Um 18 Uhr kollidierte ein Pkw mit einem Wildtier. Das Stück verendete noch an der Unfallstelle. Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und wollten anschließend das verendete Wildtier auf die Seite ziehen. Dabei kam es zu dem tragischen Unfall.