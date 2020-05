23 Rehe gewildert und liegen gelassen

Am 22. Mai war der jüngste Fund eines gewilderten Stückes. Meistens wurden die verendeten Rehe in Obstanlagen aufgefunden, in die sie aufgrund beschädigter Zäune oder offener Tore einwechseln konnten. Besonders tragisch ist zudem, dass die Wilderer keinerlei Rücksicht auf die Schonzeit genommen und die geschossenen Stücke am Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe zurückgelassen haben.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizeiinspektion Pischelsdorf unter der Telefonnummer +43(0)59133–6267 oder per E-Mail an pi-st-pischelsdorf@polizei.gv.at gemeldet werden.

aml