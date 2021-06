Neuer Rekord an gelösten Jagdscheinen

Wichtige Gründe sich der anspruchsvollen Ausbildung zum Jagdschein zu stellen, sind der Naturgenuss, die Freude am Jagdhund und die eigenständige Erzeugung eines hochwertigen regionalen Lebensmittels.

Auch wenn sich die staatliche bayerische Jägerprüfung schon seit langem bewährt, legt Ministerin Michaela Kaniber darauf Wert, dass der Fragenkatalog an die Anforderungen einer zeitgemäßen Jagd angepasst wird. Die Themen Tierschutz und Jagdethik werden künftig noch intensiver geprüft und die Fragen zur Afrikanischen Schweinepest wurden erweitert. Der verantwortungsvolle Umgang mit Waffen in der Praxis bleibt selbstverständlich ein besonderer Schwerpunkt in der Prüfung.

Bevor es bei der Jägerprüfung ernst wird, kann jeder sein Wissen mit dem offiziellen Fragenkatalog zur schriftlichen Jägerprüfung im Wildtierportal Bayern unter www.wildtierportal.bayern.de testen und sich dort zu vielfältigen Themen rund um Jagd, Wild und dessen Lebensräume informieren.

PM StMELF Bayern