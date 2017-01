Der Rotrock wurde von mehreren Personen in der Theodor-Heuss-Straße gesichtet. Polizeibeamte rückten aus. In einem angrenzenden Garten fanden die Beamten schließlich den Fuchs. Er griff einen der Polizisten daraufhin sofort an. Ein hinzugerufener Jäger erlegt den Rotrock. Der Kadaver wird nun beim Veterinäruntersuchungsamt unter die Lupe genommen.

